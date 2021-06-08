У Тернополі з вікна військомату вистрибнув молодий чоловік

Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

7 червня о 1.11 бригада швидкої виїжджала на вул.Тролейбусну, до військкомату, де рятувала 22-річного пацієнта. Призовник вистрибнув з 5-го поверху цього закладу.

Причини такого вчинку з’ясовують працівники поліції. Із політравмою, вибитими зубами нижньої щелепи, закритим переломом правої гомілки потерпілого, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.