Скільки заробили керівники лікарень Тернополя?

Міські лікарні Тернополя останнім часом наче заявляють: ми стали багатими і в нас є зайві кошти. У деяких головних лікарів зарплати зросли вдвічі, а ще дехто умудряється виділяти майже по 800 тисяч гривень з лікарняних рахунків на рекламні послуги, пише газета “Номер Один“.

Міська комунальна лікарня №3

Юрій Васильович Лазарчук працює директором КП ТМР «Міська комунальна лікарня №3», його дружина Тетяна Борисівна – в ТДМУ імені Горбачевського.

Торік подружжя продало свій єдиний автомобіль Мітсубісі Галант 2008 року випуску і придбало Мітсубісі Аутлендер 2019 р.в. за 670 тисяч гривень.

Також подружжя вже багато років володіє 2 квартирами.

Зарплата Юрія Лазарчука торік склала 776 657 грн. (майже 65 тисяч щомісяця), тоді як роком раніше він отримував в середньому 34 тисячі в місяць.

Тетяна Лазарчук на роботі отримала 282 579 грн. (23,5 тисячі в місяць).

Всі свої заощадження подружжя тримає в готівці і в банках, а також отримує відсотки із вкладів. У гривнях Лазарчуки зберігають майже 2 мільйони (з них 1,415 млн. готівкою, решта – в банку), в доларах – майже 58 тисяч (з них майже 15 тисяч в банку, решта – готівкою). Загалом за минулий рік подружжя відклало в сімейну копилку 20 тисяч доларів і понад 570 тисяч гривень.

Міська комунальна лікарня швидкої допомоги

«Ковідний» 2020 рік був просто урожайним для керівника КП ТМР «Міська комунальна лікарня швидкої допомоги» Ярослава Чайківського. По-перше, у нього вдвічі зросла заробітна плата. По-друге, йому з дружиною Надією Андріївною вдалося суттєво збільшити свої заощадження. А по-третє, купити 4-річний BMW X5 за якихось 80 тисяч (!) гривень – це треба дійсно бути улюбленцем фортуни. Хоча директор 1-ої лікарні має талант дешево купувати дорогі авто – у 2017 році він придбав 3-річний Lexus RX350 всього за 45 тисяч(!) гривень.

Отже, зарплата Ярослава Чайківського торік склала 999 286 гривень (понад 83 тисячі в місяць), тоді як у 2019-му він заробляв удвічі менше – по 40 тисяч гривень щомісяця.

Надія Андріївна отримала у ПП «Разан» 280 101 грн. зарплати, а сам Ярослав Федорович із цієї ж фірми отримав 56 250 грн. орендної плати.

Також Надія Чайківська володіє частками у ТзОВ «Прохелс» і «Медікал 2016».

Подружжя заощадило понад 1,1 мільйона гривень (з них майже 190 тисяч тримає в банку), 38 тисяч доларів і 40 тисяч євро. Тільки за минулий рік подружжя відклало в сімейну копилку 510 тисяч гривень, 12 тисяч доларів і 15 тисяч євро.

Чайківські володіють квартирою і гаражем в Тернополі, а також невеликим будиночком і трьома земельними ділянками на Бучаччині.

Комунальна міська лікарня №2

Досить скромно на фоні колег, але далеко не безбідно виглядає директор 2-ої лікарні Ростислав Левчук. Разом з дружиною Світланою Михайлівною і тестем вони проживають у 100-метровій квартирі, яка належить третій особі.

Торік Ростислав Дмитрович продав свій автомобіль Acura TLX 2016 р.в., а в березні цього року придбав 6-річний Фольксваген Е-гольф.

На керівній посаді в лікарні Ростислав Левчук торік заробив 659 346 гривень (по 55 тисяч щомісяця), додатково майже 20 тисяч гривень – на роботі за сумісництвом у ТДМУ. Зате Світлана Михайлівна, яка є бенефеціаром ТОВ «Зелений продукт», зі своїх доходів вказала лише 411 гривень соціальної допомоги. Втім, такий же дохід вона вказувала і роком раніше.

Левчуки не вказали в декларації своїх заощаджень у банках, хоча про їх наявність свідчать задекларовані відсотки від вкладів. У готівці вони зберігають майже 1,5 мільйона гривень і 10 тисяч доларів. Тільки за минулий рік подружжя відклало в сімейну копилку 930 тисяч гривень.

Міська дитяча комунальна лікарня

Закладом вже не перший рік керує Андрій Іванович Артимович. Разом із дружиною Оксаною Олексіївною вони зареєстровані у квартирі тещі, однак у 2019 році придбали своє помешкання площею 63,3 кв.м.

Подружжя володіє автомобілем Suzuki Grand Vitara AT 2016 р.в., а торік придбало ще один – 10-річний Peugeot-207 всього за 42 600 (!) гривень.

Зарплата Андрія Артимовича торік склала 549 041 грн. (майже 46 тисяч щомісяця), його дружина в обласному перинатальному центрі отримувала приблизно по 11 тисяч гривень у місяць. Загалом у 2020-му зарплати Артимовичів зросли не суттєво.

Однак вони зуміли заощадити готівкою 9 тисяч гривень, 44 тисячі доларів і 4000 євро. Загалом за минулий рік подружжя відклало в сімейну копилку 17 800 доларів і 1400 євро. Інформації про вклади у банках Артимовичі не вказали.