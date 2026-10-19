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У Тернополі пʼяний чоловік влаштував стрілянину: є постраждалі

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зброя

У Тернополі нетверезий чоловік із травматичного пістолета поранив 15-річного хлопця: обставини з’ясовують

У неділю, 18 жовтня, близько 21:40 до правоохоронців  надійшло повідомлення про звуки пострілів у сквері на вулиці Богдана Лепкого. З’ясовано, що   місцевий нетверезий чоловік відкрив стрілянину та поранив неповнолітнього.

   У 29-річного тернополянина  вилучили травматичний пістолет марки «Форт-17» та набої до нього.  За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та вступив у конфлікт із групою неповнолітніх. Під час суперечки він кілька разів вистрелив.  Одна  з куль влучила в руку 15-річного хлопця.

Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні.

 З’ясовуються усі деталі конфлікту.   Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України, повідомляє Пресслужба  Тернопільської   обласної прокуратури.

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