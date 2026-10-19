Житель Чорткова перейшов за посиланням про грошову допомогу і втратив майже 28 тисяч гривень

44-річний житель Чорткова на Тернопільщині втратив 27 717 гривень після того, як перейшов за посиланням про оформлення одноразової грошової допомоги та ввів реквізити банківської картки.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, чоловік отримав відповідне повідомлення в месенджері. Перейшовши за надісланим посиланням і вказавши банківські дані, він виявив списання коштів зі свого рахунку.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Поліцейські встановлюють особу, причетну до злочину.

У поліції закликають не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити дані банківських карток на невідомих сайтах. Інформацію про державні виплати варто перевіряти лише через офіційні джерела.