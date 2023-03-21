У Тернополі патрульні виявили нетверезого водія вантажівки

Днями, патрулюючи на вулиці Протасевича, за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль ГАЗ. Спілкуючись з водієм, поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 0,80 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП, вилучили посвідчення водія та відсторонили чоловіка від кермування.

Випив — не сідай за кермо