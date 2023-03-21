У Тернополі через забудову руйнується приватний будинок

Приватний будинок на вулиці Шпитальній, 24 у Тернополі руйнується через будівельні роботи, які ведуться на сусідній земельній ділянці. Про це розповіла жителька цього будинку Богдана Млинко. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки під час будівництва, – каже речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

Керівник будівельної компанії, яка проводить тут роботи, Сергій Щеглецький говорить, всіх будівельних норм дотримуються.

Мешканка будинку на вулиці Шпитальній, 24 Богдана Млинко розповіла про тріщини, які, за її словами, з’явилися після того, як на сусідній земельній ділянці за адресою Шпитальна, 26 розпочали будівельні роботи. Раніше тут був індивідуальний житловий будинок.

Індивідуальний житловий будинок, який був раніше. Фото: Суспільне Тернопіль

“Відколи почався демонтаж попереднього будинку на сусідній земельній ділянці, Шпитальна, 26, від жахливих ударів плит в нас збільшилася тріщина у верхній частині дому.

Згідно МУО “Реконструкція індивідуального житлового будинку на вулиці Шпитальна 26”. Фото: Богдана Млинко

Вона була, але значно розширилася в ширині. Була павутинка, а зараз глибини. Також нові тріщини з’явилися, яких взагалі не було”.

Богдана Млинко. Фото: Суспільне Тернопіль

Чоловік Богдани Михайло Фриз говорить, що після того, як вирили котлован, почав руйнуватися і гараж, який знаходиться на присадибній земельній ділянці.

“Це наш гараж. На відстані десять сантиметрів від самої ділянки, метр-1,5 від гаража. Там після риття котловану утворилася прірва, глибока прірва, зараз тут є небезпека зсуву конструкції гаража в котлован. Так само ми розуміємо, що сама підмостка відійшла від стінки гаража і тріщини утворилися”.

Михайло Фриз. Фото: Суспільне Тернопіль

Михайло Фриз розповів про містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта будівництва. У документі йдеться про те, що за адресою Шпитальна, 26 мали проводити реконструкцію існуючої будівлі, але її повністю знесли. Натомість викопали котлован під нове будівництво.

Земельна ділянка на вулиці Шпитальна, 24 над котлованом. Фото: Богдана Млинко

“Наш будинок висить над прірвою. Котлован-прірва. Щоб не допустити обвалу нашого будинку, нашого гаража в цю прірву, для того, щоб захистити наше життя, ми зверталися в поліцію. Поліція передавала нашу заяву в відділ Держбудконтролю, відповіді нема. Це ще було звернення від 1 березня. Потім 10 березня ми зверталися до міського голови Надала. Відповіді також досі ще немає”, – каже мешканка будинку.

Котлован. Фото: Суспільне Тернопіль

Відповідь на свій запит Богдана Млинко отримала наступного дня після зйомки сюжету. Жінка каже, що відповіддю незадоволена.

“Ми поставили конкретні запитання. Просили поінформувати про проведені відповідні експертизи щодо загроз можливого руйнування нашого гаража та житлового будинку. Яких заходів вжито забудовником для попередження настання надзвичайної ситуації техногенного характеру і також просили вжити заходів щодо припинення небезпечних робіт за адресою Шпитальна, 26, що загрожують нашому здоров’ю, життю та майну. Отримали відповідь за підписом Вікторії Остапчук, у якій немає жодної відповіді на поставлені нами запитання. Лише посилаються на Постанову Кабміну №303 про те, що всі планові і позапланові заходи контролю припинені в час воєнного стану”.

Проблеми пов’язані з будівництвом по сусідству почалися у них майже рік тому, – розповідає Михайло Фриз. Тоді, поруч з їх будинком почали зводити п’ятиповерхівку за адресою Шпитальна, 20-22.

“Баштовий кран стояв у нас під вікном в невеликому проміжку. Постійний пил від розрізання блоків, будівельне сміття на подвір’ї, бризки від цементу, робота великогабаритної техніки, великогабаритного крана, бетонозмішувальної машини”.

Архітектор Олег Фостяк виміряв відстань між будинком на вул. Шпитальній, 24 та новозбудованою п‘ятиповерхівкою.

“Відстань від сусіднього будинку до вікна, від одного вікна до другого – 7,72. Має бути 15-20 метрів, в залежності від поверховості”, – каже архітектор Олег Фостяк

Завершальний етап будівництва на вулиці Шпитальна, 20, 22. Фото: Суспільне Тернопіль

Тоді також зверталися до міської ради, поліції, архбудконтролю.

“Була створена комісія, яка виїхала на місце під керівництвом пана Горішного, який повідомив нам, що під час воєнного стану ніяких перевірок проводитися не може. На інформаційному стенді повідомили, що на цьому місці мав бути збудований індивідуальний житловий будинок для ведення присадибного господарства, але тут є п’ятиповерхівка, багатоквартирний житловий будинок. Згідно містобудівних умов та обмежень, які стосуються цієї ділянки, тут дійсно мав бути збудований індивідуальний житловий будинок до 3-х поверхів. Більше того, відповідно до Державних будівельних норм, розміщення багатоквартирних будинків у кварталах садибної забудови, якою є власне ця ділянка, не допускається”, – говорить Михайло.

Михайло Фриз. Фото: Суспільне Тернопіль

Обидва будинки на вулиці Шпитальній, 20-22 та 26 зводить одна будівельна компанія. За коментарем кореспонденти Суспільного звернулися до її директора Сергія Щеглецького. Він повідомив, що дотримуються усіх будівельних норм і людям нічого не загрожує.

“Всі будівельні роботи, які в нас відбуваються, тобто, є архітектор, є проєктант, є конструктор, є технічний нагляд. При розроблянні цих фундаментів враховували, що по сусідству є будинок, є будівля гаража, відповідно там все враховано”.

Забудова. Фото: Суспільне Тернопіль

Речниця обласної прокуратури Леся Гурецька каже, що прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення забудовником правил безпеки.

“Розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за заявою тернополянки, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 272 ККУ. У рамках розслідування прокурор окружної прокуратури разом з дізнавачем і спеціалістом НДКЦ здійснив огляд місця події, тобто огляд будинку, тріщин і пошкоджень в ньому, які, можливо, спричинило будівництво на вул. Шпитальній, 26. І після результатів проведення експертиз можна буде говорити про те, чи були завдані ці пошкодження саме цим будівництвом”.

Леся Гурецька. Фото: Суспільне Тернопіль

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з судовим експертом Тернопільського криміналістичного центру МВС Валерієм Пушкарьовим, який оглядав місце події. Він розповів:

“В притул екскаватор викопав прямо до її межі котлован дуже глибокий, велике залягання фундаментів. Дуже великий перепад висоти. Несе відповідальність замовник. На цей час загрози немає. Земельна ділянка ціла, огороджена парканом, нічого не задіто, нема руйнувань, які б загрожували життю, але, не знати, що буде завтра і післязавтра, коли можуть піти дощі і тому подібне”.

Котлован. Фото: Суспільне Тернопіль

Ситуацію також прокоментував архітектор Олег Фостяк.

“Величезний котлован. Під самим фундаментом їхнього будинку і до самого гаража. Тобто в будь-який момент це все може обсипатися. Крім того, це ще не вся глибина. Це на таку глибину там прорита траншея до самого будинку. Тобто, в будь-який момент може обвалитися і будинок”.

Олег Фостяк. Фото: Суспільне Тернопіль

Усі матеріали, що стосуються будівництва на вулиці Шпитальній, кореспонденти Суспільного надіслали експерту з Державного управління та містобудування Віктору Глебі.

“Я бачу там підлог документів, я бачу там приховану реконструкцію, яка задекларована в є-констракшн, але по суті реконструкції ніякої нема. Замість індивідуального житлового будинку збудовано комерційний п’яти поверховий будинок з цокольним приміщенням, з повним порушенням містобудівного законодавства. План будівельний земельної ділянки, який я розглядаю, містить ознаки самочинного будівництва і тому це незаконне будівництво має бути зупинене через суд, комісію, прокуратуру”, – каже Віктор Глеба.

Будинок. Фото: Суспільне Тернопіль