У Тернополі патрульні затримали підозрілих громадян

Вихідними патрульні виявили 3-х громадян, які мали з собою, ймовірно, заборонені речовини

Перших двох підозрілих громадян поліцейські виявили на вулиці Текстильній, зупинивши за порушення правил дорожнього руху автомобіль Volkswagen. Спілкуючись з водієм та пасажиркою, інспектори помітили, що останні помітно нервують та поводяться підозріло. Відповідно до закону, патрульні провели поверхневу перевірку та виявили у водія паперовий згорток з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, а у пасажирки — поліетиленовий пакет із невідомою порошкоподібною речовиною зеленого кольору.

Іншого громадянина інспектори виявили на проспекті Злуки. Провівши поверхневу перевірку, патрульні виявили в останнього поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження, ймовірно, наркотичною.

В обох випадках інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для вилучення, ймовірно, заборонених речовин та подальшого з’ясування обставин цих подій.