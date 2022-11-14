7,3 тисячі жителів Тернопільщини знайшли роботу за сприяння служби зайнятості

За 10 місяців 2022 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися майже 23,6 тис. осіб, з них 20,6 тис. були визнані безробітними, з їх числа 1,6 тис. – переселенці.

893 особи брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Після завершення цих робіт 265 осіб змогли працевлаштуватися.

Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості пройшли 1434 безробітних, що допомогло 67,5% з них знайти місця праці. 16 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання, 3 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.

Загалом від початку року служба зайнятості області пропонувала шукачам роботи 9406 вакансій. Це дало можливість знайти постійні місця праці майже 7,3 тис. краян, з них 370 внутрішньо переміщеним особам.

На 1 листопада 2022 року через службу зайнятості Тернопільщини продовжують пошук місць праці для 4967. безробітних. Із них 66,3% – жінки, 23% – молодь до 35 років, 10,9% – переселенці.

Роботодавці Тернопільщини мають найбільшу потребу в операторах котельні, машиністах (кочегарах) котельної, вчителях, кухарях, водіях, швачках, продавцях, постійно є робота для лікарів та медичних працівників.

Інформацію можна отримати за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості – 0635765756 , у місцевому підрозділі служби зайнятості Тернопільщини