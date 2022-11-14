На Тернопільщині затримали анонімного «терориста»

Про підозру у вчинені завідомо неправдивогоповідомлення про загрозу безпеці громадянповідомлено 25-річному жителю Тернопільського району.

Слідством встановлено, що 21 жовтня зловмисник повідомив на гарячу лінію поліції про нібито встановлення «вибухових пристроїв» у двох готелях Кременця. За результатами обстеження приміщень та прилеглих територій на предмет наявності вибухонебезпечних предметів оперативники з’ясували, що повідомлення про мінування виявилося неправдивим.

У результаті комплексних оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу «анонімного терориста», який для введення правоохоронців у оману під час повідомлення про вибухівкукористувався мобільним телефоном своєї знайомої.

Наразі «мінеру» повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури.