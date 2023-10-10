У Тернополі поблизу вул.Гайова утворилося чергове стихійне сміттєзвалище

Працівники аварійної служби газу службовим автотранспортом вивезли і викинули будівельне сміття поруч з дорогою, про це розповів “Погляду” Олег Нижник. Чоловік вислав редакції відповідні фото.

За його словами, сталося це 5 жовтня приблизно 9.30 біля залізничного мосту (як з вул. Довженка їхати на вул Гайову).

На фото видно, що там сформоване стихійне сміттєзвалище.

“Погляд” звернувся за коментарем в Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, та запитав, хто в таких випадках слідкує за порядком та прибирає сміття.

Спеціалісти відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР зазначають, що створення стихійних сміттєзвалищ є порушенням «Правил благоустрою м. Тернопіль». Часто у Тернополі стихійні сміттєзвалища утворюються через недобросовісних тернополян, які нехтують елементарними правилами культури.

Закликаємо тернополян реагувати на подібні дії з боку недобросовісних містян, які здійснюють викидання побутових відходів у невідведених для цього місцях та викликати (у разі фіксації особи порушника) представників патрульної чи муніципальної поліції.

Нагадуємо, що за порушення Закону України «Про благоустрій населених пунктів» згідно ст. 152 «Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів» Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До слова, великі стихійні звалища прибирають за рахунок місцевого бюджету.