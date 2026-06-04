«Діти плакали, коли дізналися про звільнення вчительки». У Тернополі третій клас майже повним складом перейшов до іншої школи

У Тернополі в останні дні навчального року цілий клас разом із вчителькою перейшли з однієї школи до іншої. Що сталося — розбирався «Погляд».

«Погляд» поспілкувався з батьками учнів третього класу Тернопільської школи №28, вчителькою Свтіланою Пенцак, директоркою школи Лілією Вавринів та начальницею управління освіти та науки Тернопільської міської ради Ольгою Похиляк.

Баткьи класу розповіли, що рішення про перехід в іншу школу ухвалили після звільнення класної керівниці. За словами батьків, поштовхом до цього стала ситуація навколо підготовки дітей до Першого Причастя.

За словами мами однієї з учениць (прізвище відоме редакції), батьки підтримали вчительку, оскільки були задоволені її підходом до навчання.

«Було помітно, що вчителька переживає через ситуацію, яка склалася. Ми знали, що до неї виникали різні претензії. Водночас як батьки ми бачили інше — дітей, які із задоволенням ішли до школи, і вчительку, яка справді вкладалася в свою роботу», — каже жінка.

За її словами, вчителька Світлана Пенцак використовувала сучасні підходи до навчання та багато часу приділяла роботі з дітьми.

«Вона не просто викладала матеріал, а намагалася зробити навчання цікавим через ігри, практичні завдання та живе спілкування. Діти краще засвоювали матеріал, тому що багато речей опрацьовували ще в школі», — розповідає мама учениці.

Інша мама учня (прізвище відоме редакції), також вважає, що переломним моментом стала історія з підготовкою до Першого Причастя.

«Наша вчителька разом із дітьми готувала святковий захід до Причастя. Вони репетирували, готували виступи. Це не було нав’язуванням релігії чи якихось переконань», — розповідає жінка.

Після свята, розповідають батьки, виникли зауваження до класної керівниці через її присутність на самому Причасті.

«Нам говорили, що між батьками й учителями має бути певна субординація. Особисто я ніколи не бачила проблеми в тому, що вчителька прийшла підтримати своїх учнів у важливий для них день», — зазначає жінка.

Коли стало відомо про звільнення педагогині, батьки переживали про подальшу долю класу.



«Для дітей це стало великим стресом. Вони три роки навчалися з цією вчителькою, звикли до неї. Діти дуже важко сприйняли новину про її звільнення», — каже мама учня.



За словами мами учениці, остаточне рішення про перехід більшість батьків ухвалила після зборів з директоркою школи Лілією Вавринів, на яких обговорювали майбутнє класу.



«Спочатку єдиної позиції не було. Частина батьків підтримувала перехід, частина сумнівалася. Але після зборів з адміністрацією школи більшість родин усе ж вирішила продовжити навчання разом із вчителькою», — розповідає вона.

Сама вчителька Світлана Пенцак підтверджує, що не планувала переходити до іншої школи та не закликала батьків іти за нею. Хоча ситуація не обмежувалася лише історією з Першим Причастям.



«Я взагалі не планувала звільнятися чи переходити в інший заклад. Цей випадок став останньою краплею після тривалого періоду напружених стосунків між адміністрацією та мною. Протягом тривалого часу мені висловлювали претензії щодо сучасних методів роботи з дітьми, ведення освітніх сторінок у соціальних мережах, участі у позашкільних заходах з учнями та батьками, проведення екскурсій і впровадження власних освітніх проєктів, хоча на це були згоди батьків», — розповідає педагогиня.



За її словами, підготовка до Першого Причастя тривала близько двох місяців.



«Хотілося, щоб діти усвідомлювали значення цієї події. Ми готували свято, репетирували, а за день до виступу мені повідомили, що проводити захід у школі не дозволяють. Хоча графік був узгоджений з керівництвом школи. Тому ми перенесли його до монастиря», — каже вчителька.



Світлана Пенцак також стверджує, що після Причастя мала розмову з директоркою щодо її присутності на цьому заході.



«Я була там у свій вихідний день і не бачила в цьому нічого неправильного. Після цих подій зрозуміла, що більше не можу працювати в такій атмосфері, і написала заяву про звільнення», — говорить вона.



За словами педагогині, рішення батьків перевести дітей стало для неї несподіванкою.



«Я ніколи не закликала їх іти за мною. Батьки самостійно шукали школу, де діти могли б продовжити навчання. У результаті разом зі мною перейшли 20 дітей із 31», — розповідає вона.



Наразі діти завершують навчальний рік уже в новому навчальному закладі.



«Дітям було непросто. Але вони адаптувалися. Їм подобається нова школа, атмосфера там спокійна», — додає вчителька.





Коментар управління освіти

Начальниця управління освіти та науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк у коментарі «Погляду» зазначила, що ситуація вже фактично врегульована.

«Найголовніше, заради чого ми працюємо, — це діти. Ситуація була неординарна, але вона вже вирішена: вчителька звільнилася, діти перейшли до іншої школи і зараз навчаються», — сказала вона.

Посадовиця також зазначила, що оптимальним варіантом було б збереження вчительки у попередньому закладі, однак сторони ухвалили інше рішення.

«Як на мене, кращим варіантом було б, якби вчителька залишилася в школі. Але кожен має право на свій вибір», — зазначила Ольга Похиляк.

Вона додала, що управління освіти сприяло тому, щоб діти змогли продовжити навчання разом.

«Батьки і діти хотіли, щоб вчителька їх навчала. Вона прийняла рішення про звільнення, і надалі вже було знайдено можливість продовжити навчання в іншій школі», — сказала вона.

На завершення Ольга Похиляк наголосила, що головним завданням управління освіти є забезпечення безперервного навчального процесу для дітей.

Коментар директорки школи №28 Лілії Вавринів:

«Ми спокійно і з повагою ставимося до вибору кожної родини. Усі діти чудові, усі педагоги професійні, і тут немає історії про «хороших» чи «поганих». У сучасній освіті такі процеси є звичними. Батьки обирають різні освітні траєкторії для своїх дітей, а школи змінюються відповідно до реформи. Наша школа нині трансформується в академічний ліцей. Це означає, що поступово ми зосереджуватимемося на профільній старшій школі, а кількість початкових класів з часом зменшуватиметься. Тому певна міграція учнів між закладами є природною. Ми вдячні кожній дитині та родині, які були частиною нашої шкільної спільноти, і бажаємо успіхів усім учням незалежно від того, де вони продовжать навчання. Головне, щоб кожна дитина почувалася комфортно, безпечно та мала можливість розвиватися у середовищі, яке відповідає її потребам.»

На питання про заборону вчителям бути на святкових дійствах дітей у вихідні дні директорка відповіла:

«Школа поважає право батьків на релігійне виховання дітей та їхній вибір щодо участі в таїнстві Першого Причастя. Водночас організація та проведення релігійних обрядів належить до компетенції сім’ї та релігійної громади, а не закладу освіти. Участь педагогів у таких заходах можлива виключно за власним бажанням і не від імені школи».