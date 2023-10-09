Знову горіла дача на Тарнавського

09 жовтня о 17:00 у м. Тернопіль знову горіла дача по вул. Київська-Тарнавського. За інформацією Головного Управління ДСНС України в Тернопільській області пожежа виникла в дачному будинку площею 2 м.кв .

Пожежу ліквідовано черговими караулами 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Нагадаємо, що і раніше, на місці колишніх дач досить часто трапляються пожежі. Жодної причини з них на разі не повідомлено.