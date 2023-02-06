У Тернополі побувала Ірина Верещук

Тернопільщина стала другою домівкою для понад 150 тисяч громадян з різних регіонів країни. Більшість з них досі залишається в області.

Нещодавно начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш разом з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук відвідали гуртожиток «Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму», де проживає понад 80 людей з прифронтових областей.

“Їхні історії вражають. Ворог знищив їхні домівки, і зробив непридатними для проживання цілі міста. Але це не зламало їхньої віри у нашу перемогу. Продовжуємо роботу над облаштуванням місць тимчасового проживання. Готові прийняти кожного, хто цього потребуватиме”, – зазначив зазначив Володимир Труш.