У Тернополі з дитячого будинку втік юнак

￼￼Патрульні розшукали хлопця, який утік з навчального закладу

Учора, близько 23-ї години, патрульні отримали повідомлення від директорки дитячого будинку, що 17-річний юнак, який проживає в зазначеному закладі, пішов прогулятися та досі не повернувся. Хлопець на неодноразові телефонні дзвінки не відповідає.

Інспектори дізналися у заявниці інформацію про зовнішність утікача та розпочали пошуки. Охоронці порядку обстежили прилеглу територію та адреси, куди міг піти хлопець. Вже за деякий час, поліцейські знайшли юнака та передали його працівникам закладу.

На щастя, хлопець був цілий та неушкоджений.