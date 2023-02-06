У Тернополі погасили конверти із зображеннями Нобелівських лауреатів

У Тернопільській міській центральній бібліотеці відбулося спецпогашення конвертів, випущених з нагоди 25-річчя тернопільських нобелівських читань. На них зображено першу Нобелівську лауреатку з України Олександру Mатвійчук та лауреата Нобелівської премії миру 2022 Олеся Біляцького з Білорусі. Про це розповів Суспільному голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас.

За його словами, також погасили марку з білоруським національним гербом “Погоня” на фоні українського прапора.

Володимир Ханас, голова Тернопільської кінокомісії. Суспільне Тернопіль

“Тези Олександри Матвійчук стосуються міжнародного трибуналу над Путіним, реформування ООН, тези про громадян, які можуть і мають впливати на різні уряди: міжнародні та національні. Як на мене, це – феномен”, – сказав Володимир Ханас.

Перша Нобелівська лауреатка з України Олександра Mатвійчук. Суспільне Тернопіль

Під час заходу показали фільм режисера Сергія Лисенка “Євромайдан SOS”. Стрічка вийшла у 2016 році. Він був знятий за участю української правозахисниці, першої в історії України Нобелівської лауреатки Олександри Mатвійчук.

Лауреат Нобелівської премії миру 2022 Олесь Біляцький з Білорусі. Суспільне Тернопіль

Андрій Мядвєдєв – білоруський журналіст, співробітник правозахисної організації “Весна”. Цю організацію заснував білоруський Нобелівський лауреат Олесь Біляцький, який від липня 2021 року є політв’язнем. Андрій тимчасово проживає в Україні. Розповідає, з початком повномасштабної війни білоруські формування воюють у ЗСУ.

Андрій Мядвєдєв, журналіст, співробітник правозахисної організації “Весна”. Суспільне Тернопіль

“У нас проходить декілька судів над так званими “рейковими партизанами”, які перешкоджали пересуванню російських військ залізницею. Крім того, білоруси, які зараз в Україні, створили декілька формувань, воюють у лавах ЗСУ. Ми беремо участь у змаганні України, тому що знаємо, якщо буде вільна Україна, то й для нас буде шанс отримати вільну Білорусь”, – говорить співробітник правозахисної організації “Весна”.

Погасили також українську марку із зображенням історичного білоруського герба “Погоня”. Герб потрапив під заборону влади і його вважають символом національної боротьби, розповів голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас.

Учасники заходу. Суспільне Тернопіль

Серед запрошених на захід – учні 10 класу Тернопільської загальноосвітньої школи №4. Для них це – урок громадянської освіти, розповідає вчителька української мови та літератури Вікторія Сватенко.

“Це важлива інформація, на уроках не завжди таке почуєш. Тут цікаві люди, досвід, фільм, думаю, було непересічно”.

Софія Ангелюк, учениця ЗОШ №4. Суспільне Тернопіль

“Я завжди хотіла бути активним громадським діячем і боротися за правду. Такі зустрічі дають змогу зрозуміти, чого саме ти прагнеш, в який бік тобі потрібно рухатись далі”, – каже учениця ЗОШ №4 Софія Ангелюк.

Конверти та марки розішлють у різні регіони України, а також у Польщу, Грузію та Литву, повідомив Володимир Ханас.

Суспільне