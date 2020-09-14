У Тернополі представники МОЗ перевіряли лікарні

Впродовж трьох днів у Тернополі працювала моніторингова група з числа представників Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я України, державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та представником лабораторного центру Західного регіону м. Львова. Загалом по всій території Україні працювало сім таких груп.

Як зазначає начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак, моніторинговою групою проводився аналіз забезпечення закладу медикаментами, засобами індивідуального захисту та апаратами ШВЛ для лікування хворих на COVID-19. Перевірку проводили у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги та у міській дитячій комунальній лікарні.

За результатами роботи комісії зауважень щодо практики лікування хворих на COVID-19 у Тернополі немає, також відсутні зауваження і до роботи лікувальних закладів та медичного персоналу.