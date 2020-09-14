У Тернопільській обласній прокуратурі — новий керівник

«На попередніх посадах Микола Степанович зарекомендував себе як умілий організатор та принциповий керівник. Його професіоналізм, енергія та наполегливість без сумнівів дозволять забезпечити роботу Тернопільської обласної прокуратури на належному рівні», – наголосив заступник Генпрокурора.

Микола Петришин подякував за довіру, надану йому цим призначенням, та запевнив, що колектив Тернопільської обласної прокуратури та підпорядковані колективи докладуть максимальних зусиль задля виконання конституційних функцій винятково на найвищому рівні й запит суспільства на порядок буде досягнуто.

Виступаючи перед колективом обласної прокуратури Ігор Мустеца зазначив: «На виконання вимог Закону, прийнятого Парламентом рік тому, проведено реформу регіональних прокуратур та з 11 вересня вже розпочали свою роботу обласні прокуратури». Він додав, що кожен прокурор обласної прокуратури пройшов атестацію, тим самим підтвердивши свою професійну компетентність та доброчесність, а також зробивши свідомий вибір самовіддано працювати на благо нашої держави в оновленій, справедливій, професійній та ефективній прокуратурі.

Довідково: Микола Петришин народився 1 травня 1990 року у м. Яворів Львівської області. У 2012 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», у 2019 році – Національну академію державного управління при Президентові України.

З серпня 2012 року працював на посадах слідчого, старшого слідчого Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Західного регіону України, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Генеральної прокуратури України, слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, проходив службу на посаді військового прокурора Донецького гарнізону, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України.