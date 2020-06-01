У Тернополі п’яний водій здійснив ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 31 травня в м. Тернополі. Близько 20.00 годин водій автомобіля «Mercedes Benz E320», рухаючись по кільцевій автомобільній дорозі (з’єднання вул. Тарнавського та пр. Злуки), не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Внаслідок аварії покалічився 29-річний водій транспортного засобу, якого з закритою черепно-мозковою травмою, травмами голови і грудної клітки, переломами ребер, а також у стані алкогольного сп’яніння, госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.





