У Тернополі запрацював приміський автовокзал. Заплановано 220 рейсів

Сьогодні, 1 червня, повноцінно запрацював приміський автовокзал Тернополя.

За даними диспетчерів на сьогодні заплановано 220 рейсів.

Планових 90 маршрутів працює від сьогодні з 5:30 до 19:10 на приміському автовокзалі Тернополя, – пишуть Тернополяни.

На центральному автовокзалі сьогодні малолюдно, воно й не дивно, адже частина рейсів, особливо у Кременецький та Шумський райони відмінено взагалі через критичну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу у даних регіонах.

Детальніше про розклад та роботу автовокзалів у фото та за посиланням тут.