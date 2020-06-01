11:02 | 1.06.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі запрацював приміський автовокзал. Заплановано 220 рейсів

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Сьогодні, 1 червня, повноцінно запрацював приміський автовокзал Тернополя. 

За даними диспетчерів на сьогодні заплановано 220 рейсів.

Планових 90 маршрутів працює від сьогодні з 5:30 до 19:10 на приміському автовокзалі Тернополя, – пишуть Тернополяни

На центральному автовокзалі сьогодні малолюдно, воно й не дивно, адже частина рейсів, особливо у Кременецький та Шумський райони відмінено взагалі через критичну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу у даних регіонах. 

Детальніше про розклад та роботу автовокзалів у фото та за посиланням тут. 

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