У Тернополі запрацював приміський автовокзал. Заплановано 220 рейсів
Сьогодні, 1 червня, повноцінно запрацював приміський автовокзал Тернополя.
За даними диспетчерів на сьогодні заплановано 220 рейсів.
Планових 90 маршрутів працює від сьогодні з 5:30 до 19:10 на приміському автовокзалі Тернополя, – пишуть Тернополяни.
На центральному автовокзалі сьогодні малолюдно, воно й не дивно, адже частина рейсів, особливо у Кременецький та Шумський райони відмінено взагалі через критичну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу у даних регіонах.
Детальніше про розклад та роботу автовокзалів у фото та за посиланням тут.