У Ланівцях працює “Банк речей”

У Ланівцях при центрі соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді працює служба безкоштовної гуманітарної допомоги “Банк речей”, – про це розповідає директор центру Світлана Юзюк.

У соціальному закладі приймають одяг – дитячий та дорослий, іграшки, речі домашнього вжитку, належного стану та якості, який безкоштовно віддають потребуючим сім’ям.

Центр працює повний робочий тиждень, за адресою вул.Незалежності,4, тел.2-19-35.

Отримати одяг та все інше може кожен, кому це необхідно.

Дійсно, ми просимо писати заяву з метою запобігання перепродажу речей та створення банку даних потребуючих сімей та формування їх потреб. В приміщенні чисто, сухо,одяг зберігається в ящиках. Запрошуємо до співпраці всіх небайдужих, – просить Світлана Юзюк.