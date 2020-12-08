ДТП на Тернопільщині: після зіткнення з огорожею водій втік з авто, залишивши травмовану пасажирку

7 грудня о 19.06 бригада швидкої виїжджала у смт Пробіжна Чортківського району, на місце ДТП. Водій автівки, не впоравшись із керуванням, врізався у дерев’яну огорожу і втік з місця пригоди… Постраждала 38-річна пасажирка авто, яка унаслідок удару отримала закриту черепно-мозкову травму й садно правого плеча. Від госпіталізації жінка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, відмовилася.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини