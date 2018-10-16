У Тернополі стартує всеукраїнський освітній проект WOW Teachers

У Тернополі стартує всеукраїнський освітній IT-проект WOW Teachers з безкоштовного навчання вчителів інформатики та старшокласників сучасному курсу з web-розробки. Організатором проекту є некомерційна організація BrainBasket.

”Агенти змін шкільної освіти” – саме під таким гаслом найбільш прогресивні вчителі інформатики загальноосвітніх шкіл Тернополя отримують нові знання з web-розробки в рамках проекту WOW Teachers. Ключова мета – підвищити рівень викладання інформатики у школах.

Тернопільські вчителі відвідують аудиторні заняття двічі на тиждень у позаурочний час. Після завершення курсу вчителі матимуть змогу передати отримані знання своїм учням. Програма дозволить підліткам навчитися самостійно створювати web-сайти, що сприятиме популяризації вивчення технологій серед старшокласників.

WOW Teachers – це проект з безкоштовного навчання 400 шкільних вчителів інформатики по всій Україні сучасному базовому курсу з web-розробки. Програма була розроблена командою менторів-програмістів Фонду BrainBasket та базується на профільних курсах провідних навчальних закладів світу та визнаних відкритих освітніх ресурсів, зокрема University of London, Microsoft, W3Schools, Mozilla MDN web docs та ін. Заняття в форматі blended learning (змішане навчання) проводять досвідчені ментори BrainBasket. Вчителі, що успішно пройдуть навчання, потім організують позашкільні курси з web-розробки для понад 4000 старшокласників на базі навчальних хабів BrainBaskеt та шкіл-партнерів. Курс триває 2 місяці, загалом проект буде реалізовано в майже 30 містах України.

Проект реалізується завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження» та є повністю безкоштовним для учасників.

Довідково:

Фонд BrainBasket є некомерційною організацією, мета якої – сприяти розвитку освіти українців в сфері ІТ. Фонд було засновано в 2014 році з візією об’єднання зусиль всіх гравців ІТ-індустрії для підготовки 100 000 програмістів до 2020 року.

Міжнародний фонд «Відродження», заснований Джорджем Соросом, є однією з найбільших благодійних фундацій в Україні. Місія Фонду – розвивати відкрите суспільство в Україні на основі демократичних цінностей. Фінансову підтримку фонд отримує від Фундацій Відкритого Суспільства, а також від міжнародних донорів та окремих українських і закордонних організацій і громадян.