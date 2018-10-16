Від сьогодні Байковецька громада житиме з Громадським бюджетом

Громадський бюджет Байковецької сільської ради – це інструмент прямої демократії, за допомогою якого жителі Байковецької ОТГ мають можливість брати участь у прийнятті рішень щодо розподілу частини коштів сільського бюджету, з якого здійснюється фінансування, визначених безпосередньо членами територіальної громади проектів та заходів, які носять загальнодоступний характер, виконання робіт, надання послуг, придбання матеріально-товарних цінностей, відповідно до оформлених проектів, які стали переможцями конкурсу.

У 2019 році планується на Громадський бюджет виділити 600 тис. грн.

Кожний мешканець, який проживає на території Байковецької громади, може подати певну ідею чи проект, оформивши її у вигляді проектної заявки (її форму можна знайти у розділі Громадський бюджет). Після чого Координаційна рада проаналізує дані проекти і виставить на голосування. Мешканці упродовж двох тижнів зможуть проголосувати за один із проектів який їм довподоби, після чого будуть оголошені результати. Проект чи проекти, які отримають найбільшу кількість голосів жителів громади, будуть реалізовані за кошти Громадського бюджету у наступному році.

Прийом проектних заявок здійснюється з 16 жовтня по 16 листопада 2018 року.

Скільки проектів може подати одна людина?

1 проект.

Скільки грошей виділено на бюджет участі в 2019 році?

Загальний обсяг видатків на плановий рік, що планується спрямувати на реалізацію проектів, становить орієнтовно 600 000 грн.

Скільки підписів мені потрібно зібрати для підтримки проекту щоб його можна було подати?

Не менше 20.

За скільки проектів може проголосувати людина?

Кожен мешканець може віддати один голос за проект.

Яка максимальна тривалість реалізації проекту?

Проект повинен бути реалізований не більше ніж за 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2019 р.

Хто може бути автором проекту?

Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення громади, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет та відповідає одному з таких критеріїв:

1.3.1. Місце проживання особи зареєстроване у Байковецькій громаді, що підтверджується відмуткою у паспорті або довідкою про місце проживання.

1.3.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у Байковецькій громаді, що підтверджується довідкою з місця праці.

1.3.3. Особа навчається у Байковецькій громаді, що підтверджується студентським /учнівським квитком.

Які терміни початку і завершення прийому проектів?

16 жовтня – 16 листопада 2018 р.

Де можна подати проект?

Проект подається особисто автором (одним із авторів) проекту:

у паперовому вигляді в організаційно-інформаційний та загальний відділи Байковецької сільської ради.

Які терміни оцінки Координаційної ради поданих проектів та виставлення їх на голосування:

17 – 23 листопада 2018 р.

Які терміни початку і завершення голосування за проекти:

24 жовтня – 7 листопада 201 8 р.

Які терміни визначення проектів-переможців:

8 – 10 листопада 201 8 р.

Як і де здійснюється голосування за проекти?

Голосування здійснюватиметься:

у спеціально визначених Комітетом пунктах для голосування. При цьому, для підтвердження права на голосування мешканець територіальної громади пред’являє паспорт із підтверджується відмуткою у паспорті або довідкою про місце проживання.