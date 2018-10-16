У Тернополі зорганізували дипломатичний марафон «Youth Global Goals”

«Світ можливостей ХХІ століття» – саме цю тему обговорили в рамках першої зустрічі проекту «Youth Global Goals”. Відкрили дипломатичний марафон депутат Тернопільської міської ради, керівник патронатної служби апарату Тернопільської ОДА Павло Бич і голова громадської організації «Солідарна молодь» Оксана Гома. Павло Бич поспілкувався з учасниками проекту про те, як досягнути успіху і поставлених цілей на теренах Тернопільщини, чим мотивуватися у студентські роки. Також розповів, з чого починав шлях політика і як став депутатом.

Голова ГО «Солідарна Молодь» Оксана Гома розповіла про роботу молодіжного крила партії «Блок Петра Порошенка», а також про міжнародні можливості, які дають припартійні громадські організації, зокрема, як брати участь у стажуваннях за кордоном, наскільки важливо це для подальшої діяльності молодих лідерів та працевлаштування. Оксана Гома поділилася своїм досвідом стажування у Європейському Парламенті.

– Головна мета цього проекту – популяризація активної позиції молоді, ідей і цінностей, які сповідує ООН. Під час першої зустрічі ми обговорили, чому важливо, щоб молодь проявляла свою активну позицію, шукала шляхи постажуватися у європейських та світових інституціях і в подальшому займалася політичною діяльністю. Ми говорили про глобалізований світ, зокрема про те, що світова дипломатія займає ключову роль у відносинах між різними державами. Наголосили на тому, що ефективна співпраця дипломатичного корпусу України з європейськими партнерами, зі США є надзвичайно важливою для вирішення конфлікту не військовим, а дипломатичним шляхом. Окреслили також головні чинники успіху молодих лідерів в Україні, – каже Оксана Гома.

Дипломатичний марафон буде продовжуватися в Тернополі. За результатами всіх сесій найактивніші учасники проекту поїдуть до Відня, для них організують екскурсію в офісі ООН і в Європейському парламенті.