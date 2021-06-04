15:01 | 4.06.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі ціле літо працюватимуть дитячі садочки

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Усі заклади дошкільної освіти в Тернополі працюватимуть під час літнього сезону. Закриватимуться садочки лише на певний період для виконання ремонтних чи підготовчих робіт до нового навчального року.

«Робитимуть це поетапно. Водночас у місті працюватимуть чергові дитсадки, в яких зможуть перебувати діти на час призупинення роботи інших.Тому батьки матимуть можливість відвести дитину з одного садочка в інший, який найближчий до їхнього місця проживання»,- повідомляють у міській раді.

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