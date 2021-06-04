На Тернопільщині неповнолітній мотоцикліст потрапив у ДТП

Не переконався в безпечному русі, не врахував дорожньої ситуації і як результат – збив мотоцикліста. Аварія трапилася 3 червня близько 14:00 в Бучачі.

Водій автомобіля DACIA SANDERO, виїжджаючи з прибудинкової території, порушив правила виїзду з другорядної дороги на головну і врізався в SUZYKI 125.

Мотоциклом керував неповнолітній місцевий житель. 11-класника з тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення.

У кермувальника відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.