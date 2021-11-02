У Тернополі в лікарні №3 через коронавірус померло подружжя

Про це розповів Володимир Кулак.

За словами чоловіка, покійного звали Володимир, він був з 1947 року народження. Його дружина – Марія, 1953 року народження.

Спочатку коронавірус вбив жінку, її не стало 18 жовтня. А 31 жовтня помер і її чоловік Володимир.

Володимир Кулак згадує, що пара була добрими та щирими людьми, які завжди були готові допомогти.

“Прошу згадати в молитвах Пані Марію і пана Володимира. Вічная їм пам’ять”, – написав чоловік.