13:25 | 2.11.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі в лікарні №3 через коронавірус померло подружжя

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Про це розповів Володимир Кулак. 

За словами чоловіка, покійного звали Володимир, він був з 1947 року народження. Його дружина – Марія, 1953 року народження. 

Спочатку коронавірус вбив жінку, її не стало 18 жовтня. А 31 жовтня помер і її чоловік Володимир. 

Володимир Кулак згадує, що пара була добрими та щирими людьми, які завжди були готові допомогти. 

“Прошу згадати в молитвах Пані Марію і пана Володимира. Вічная їм пам’ять”, – написав чоловік. 

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