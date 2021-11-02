У кількох будівлях в центрі Тернополя відсутнє тепло

У зв’язку із поривом на ділянці теплової мережі сьогодні, 02 листопада 2021 року, призупинене теплопостачання у окремі будівлі в центральній частині Тернополя. Про це повідомляє “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

Зокрема у половину корпусу «Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола» на вулиці Богдана Хмельницького, 15, у «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» на вулиці Чорновола, 8-10 та житлові будинки на Богдана Хмельницького, 17 та В’ячеслава Чорновола, 17.

Ремонтні роботи планується завершити 02 листопада 2021 року до 17.00 години.