Тернопільський район: чергова трагедія на воді

1 серпня о 16:02 у с. Малашівці Тернопільської ТГ Тернопільського району в Івачівському водосховищі виявлено тіло жителя м. Тернопіль, 1987 року народження. Для вилучення тіла загиблого з води на місце події залучалося відділення чергового караулу 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причина загибелі встановлюється.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре звертається до жителів і гостей краю: аби з вами не трапилось біди, поводьтесь на водоймах так, як вимагають заходи безпеки: обачно і обережно.