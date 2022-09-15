У Тернополі відкрили виставку плакатів, які висвітлюють історію України

Тернополі представили виставку харківського художника Нікіти Тітова. Митець створює плакати під впливом подій, що відбуваються в Україні й називає себе digital-художником, адже втілює свої ідеї в комп’ютері. У своїх роботах плакатист передає біль і непохитну віру в Україну. Роботи Нікіти Тітова лаконічні й точні.

Виставку плакатів організували у центрі міста на вул. Гетьмана Сагайдачного. Там перехожі мають можливість розглянути роботи художника-плакатиста й безпосередньо поспілкуватися із самим митцем.

Нікіта Тітов працює в Україні й хоче змінити її на краще заради сина і людей, які його надихають. Він багато малює і переконує що перемога вже близько.