18:08 | 15.09.2022
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У Тернополі працює координаційний центр з питань осіб, зниклих безвісти

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У Тернополі працює координаційний центр з питань осіб, зниклих безвісти Його діяльність концентруватиметься на узагальненні даних про зниклих безвісти за особливих обставин та незаконно затриманих окупантами військових та цивільних громадян.   Тут рідні осіб, з якими втрачено зв’язок або про долю яких немає інформації, зможуть отримати консультацію юриста. Спеціалісти допоможуть пройти процедуру повідомлення про зниклу внаслідок бойових дій людину.    Крім того, у центрі працюватиме психолог, який займатиметься підтримкою родин зниклих безвісти осіб.  Регіональним координатором з питань осіб, зниклих безвісти, у Тернопільській області визначено Петра Гурняка – батька загиблого у 2014 році Героя Віктора Гурняка.   Звернутися у координаційний центр можна за номерами телефону 096 490 49 74, 067 939 93 40 (юрист), email dodge-gzo@ukr.net.

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