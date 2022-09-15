Переселенка за півтора місяця відкрила у Тернополі мовний центр «Мрія»

Переселенка Олена Черкаська втілила свою «Мрію» у Тернополі, відкривши центр вивчення іноземних мов.

Як вдалося «з коліс» почати власну справу, розповідає ШоТам.

Олена їхала 5 діб за кермом із 9-місячною дитиною. У рідному Харкові жінка керувала мовним центром та виховувала маленьку донечку.

Прокинувшись 24 лютого, навпомацки завантажила речі у машину і рушила в дорогу.

«200 км ми їхали 17 годин. Здається, було швидше пішки дійти. Але то був страшенний стрес, бо напівзголоднілі, дитина мало що їла, але слава Богу ми доїхали…», — розповідає Олена Черкаська, переселенка з Харкова.

Попри пережитий стрес, довго сидіти без роботи Олена не змогла.

«У травні ця думка до мене прийшла, що я можу відкрити власну справу. Потім, коли подивилася на ціни на оренду нежитлової нерухомості в Тернополі, зрозуміла, що це навіть дешевше, аніж знімати квартиру. І подумала: якщо я маю кваліфікацію і знання, як відкривати мовні центри (у Харкові я відкрила не один мовний центр), то чому б їх не використати тут, для себе? І так воно закрутилося, і швиденько ми це все зробили», — додає Олена Черкаська.

Так за півтора місяця в Тернополі з’явилася Mriya. Тут діти та дорослі вивчають англійську і польську мови. А ще – навчаються веденню власного бізнесу та готують музичні вистави.

«Мені дуже подобається в цій школі. Тут дуже цікаво, вчать англійську», — каже юна учениця Олени.

А поки тернополяни опановують іноземні мови, Олена вдосконалює українську.

«Особисто в мене не було абсолютно ніяких проблем з переходом на українську мову. Навіть коли приходиш додому, то вже навіть важко перелаштуватися і розмовляти російською. Тому починаємо говорити між собою українською», — каже Олена Черкаська, переселенка з Харкова.

«Я хочу, щоб Україна перемогла цю росію. І хочу, щоб всі воїни прийшли додому з обіймами і подарунками», — додає юна учениця Олени.