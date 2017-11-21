У Тернополі відкриють виставку кераміки та живопису «відЧУТТЯ» Маріанни Вахняк

23 листопада о 19:00 у тернопільській галереї «Бункермуз» розпочнеться відкриття виставки кераміки та живопису «відЧУТТЯ» Маріанни Вахняк. Ця Коломийська мисткиня — представниця наймолодшого покоління Львівської школи кераміки.

Як пояснює авторка, роботи експозиції — фіксування внутрішніх реакцій засобами форми, силуету, кольору. Кожен із представлених творів торкається певної проблематики: пережитої, переосмисленої, чи тільки-но виявленої авторкою. У сукупності експозиція є калейдоскопом актуальних, абстрактних і конкретних моментів сьогодення, відображених через призму суб’єктивного світосприйняття.

Довідково: Маріанна Вахняк народилась 21 травня 1987 року в м. Коломия Івано-Франківської області. Випускниця кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв. Працює в галузі декоративної кераміки, живопису, дизайну; займається науково-дослідною працею. Авторка шести персональних виставок та учасниця численних обласних, регіональних, Всеукраїнських та міжнародних виставок, симпозіумів та пленерів. Член Національної спілки художників України, аспірантка, викладачка ЛНАМ. У 2014 художниця в резиденції Асоціації керамістів у рамках Міжнародного Біенале кераміки в Ревель Тюфе (Франція). Координаторка пленерів кераміки «ART-Ґражда» (2010р.), «Раку-2013». Належить до Національної спілки художників України та Коломийської асоціації мистців. Роботи зберігаються в Malicorne Espace Faïence (Франція), Національному музеях народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Бобринського та Етнографії і художнього промислу, ЛНАМ’у, Малобілозерчанської естетичної гімназії-інтернат «Дивосвіт», у приватних колекціях Канади, Литви, України, Франції.