У День відкритих дверей тернопільський виш відвідали понад двісті абітурієнтів

абітурієнти з усієї області завітали у Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, щоб познайомитися із навчальним закладом і дізнатися про особливості вступної кампанії 2018 року.

Випускники шкіл та коледжів зустрілися з керівництвом, науковцями і викладачами, студентським активом ТНТУ, відвідали навчальні корпуси, аудиторії та лабораторії, взяли участь в експериментах з ІТ-програмування і ЗD-моделювання.

Керівництво вишу та адміністрація факультетів розповіли абітурієнтам про освітні програми, за якими здійснюється підготовка фахівців, умови вступу і навчання, про міжнародні студентські програми, програми академічної мобільності, а також про цікаве й насичене студентське життя.

Особливе зацікавлення в майбутніх вступників викликали розповіді студентів-учасників міжнародних практик у Німеччині за програмою «Апполо» й програмою Німецької селянської спілки та у Польщі на фірмі «Устронянка».

Під час Дня відкритих дверей абітурієнтам також розповіли, як правильно розставляти пріоритети при вступі до ВНЗ.

За інформацією прес-служби ТНТУ.