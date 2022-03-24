У Тернополі внутрішньо переміщеній особі відновлено право на щомісячну адресну допомогу

Чи має право працездатна внутрішньо переміщена особа на щомісячну адресну допомогу, якщо вона працевлаштована? З таким питанням пані Анастасія звернулась до бюро правої допомоги, оскільки отримала відмову від Управління соціальної політики у призначені такої допомоги.

Пані Анастасія перебуває на обліку в Управлінні соціальної політики (далі-Управління), як внутрішньо переміщена особа (далі-ВПО) від липня 2016 року. В травні 2021 році жінка звернулась до Управління з пакетом документів на призначення грошової адресної допомоги, як ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послугПані Анастасію повідомили, що Комісія з питань призначення соціальних виплат ВПО, відмовила їй у виплаті грошової допомоги, опираючись на те, що особам працездатного віку, яким виплату грошової допомоги було припинено, грошова допомога не призначається, крім осіб, які після припинення виплати грошової допомоги втратили працездатність.

Не погоджуючись з таким рішенням Комісії пані Анастасія звернулась до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, з метою захисту своїх прав. Місцевий центр уповноважив адвоката Ірину Гавдяк для представлення інтересів пані Анастасії в суді.

Зустрівшись з клієнткою та ознайомившись із матеріалами справи адвокатеса підготувала позов до суду про визнання протиправною бездіяльність та зобов’язання вчинити дії до Управління.

Аналізуючи положення Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття виплат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг суд дійшов висновку, що заборона щодо призначення грошової допомоги стосується працездатних безробітних осіб (позивачка на момент звернення до Управління була офіційно працевлаштована й фактично працювала), а інші підстави для відмові у виплаті грошової допомоги відсутні.

Також суд встановив, що позивач є працездатною працевлаштованою особою та має право на отримання місячної адресної допомоги ВПО, адже її статус не суперечить пунктам Порядку.

Рішенням суду позовні вимоги щодо визнання протиправним та скасування рішення Комісії та зобов’язання повторно розглянути заяву пані Анастасії, були задоволені повністю.

Отже, особи, які мають відповідні документи про взяття на облік як ВПО є працездатними й при цьому є працевлаштованими й фактично працюють, мають право на щомісячну адресну допомогу відповідно до Порядку.

З відповідним рішення суду можна ознайомитись тут:

https://opendatabot.ua/court/101887346-fc1520bb01c4b087e1884be737c08970