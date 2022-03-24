До уваги! Під час війни процедура усиновлення дитини не змінюється та не спрощується

Останнім часом в засобах масової інформації та соціальних мережах активно поширюються повідомлення із закликами усиновити дітей, які втратили батьків, або дітей, які проживають в закладах інституцйного догляду, та були переміщені із зони бойових дій в більш безпечні місця, у тому числі, за межі України.

Під час воєнного стану процедура усиновлення дитини не змінюється та не спрощується.

Для усиновлення дитини, вона має мати ОФІЦІЙНИЙ СТАТУС “дитина-сирота” або ”дитина , позбавлена батьківського піклування”.

Усиновлення дитини в Україні регулюється Сімейним кодексом України та Порядком провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905.

Варто звернути увагу на основні моменти щодо усиновлення:

-дитина не може бути усиновленою протягом двох місяців після народження;

-для усиновлення дитини громадянам необхідно зібрати відповідний пакет документів та звернутись до служби у справах дітей за місцем свого проживання для постановки їх на облік кандидатів в усиновлювачі;

-інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається лише кандидатам в усиновлювачі службою у справах дітей за місцем, де дитина перебуває на обліку;

-контакт з дитиною відбувається лише за наявності направлення для знайомства з дитиною, виданого службою у справах дітей;

-остаточне рішення про усиновлення приймається судом;

-посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім’ї громадян України, іноземців забороняється.

Опублікування будь-якого фото або відео із обличчям дитини без згоди її законних представників, є порушенням законодавства та права дитини на повагу до приватного і сімейного життя.

Як Ви можете допомогти дитині, якщо усиновити її неможливо.

Ви можете звернутись до служби у справах дітей.

Також є створенний у співпраці Офісу Президента, Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ чат-бот “Дитина не сама” t.me/dytyna_ne_sama_bot, якщо Ви бажаєте прихистити дитину у своїй сім’ї

В Україні передбачені різні форми тимчасового прийняття дітей до себе в сім’ю допоки не будуть знайдені їхні батьки чи інші родичі.

Дитина, яка залишилася без батьківського піклування, може бути влаштована службою у справах дітей у сім’ю родичів, знайомих, а також в сім’ю патронатного вихователя.