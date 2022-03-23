На Тернопільщині у п’яних водіїв вже вилучили понад 70 автомобілів

За минулий тиждень до тернопільських правоохоронців надійшло понад 5 тисяч повідомлень від громадян.

У період з 14 по 21 березня на лінію 102 поліції Тернопільщини надійшло 5 371 повідомлення від громадян. Усі вони опрацьовані.

Із зареєстрованих заяв та повідомлень 109 віднесені до кримінальних правопорушень, з них за 80-ма фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, зареєстровано 16 злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, 13 шахрайств, 12 крадіжок, 2 факти незаконного заволодіння транспортними засобами та інші. Також за вказаний період на дорогах області сталося 8 ДТП з потерпілими.

Упродовж минулого тижня співробітники груп реагування патрульної поліції виявили 23 водіїв, які сіли за кермо напідпитку. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Транспортні засоби у них правоохоронці вилучили та помістили на арештмайданчик. Після оформлення відповідних документів передадуть на потреби захисників. Загалом з початку ведення бойових дій правоохоронці вилучили більше 70 автомобілів.

Загалом ситуація на території краю стабільна та контрольована. Поліцейські продовжують працювати в посиленому режимі: несуть службу на блокпостах, патрулюють населені пункти, охороняють об’єкти критичної інфраструктури, а також виконують звичну оперативно-розшукову роботу.