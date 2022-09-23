У Тернополі водій маршрутки напідпитку перевозив пасажирів

Тернопільські патрульні виявили водія маршрутки, який напідпитку перевозив пасажирів

Учора близько 20-ї години, патрулюючи на вулиці Леся Курбаса, інспектори виявили водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР.

Інспектори зупинили автомобіль та, під час спілкування з водієм, виявили в останнього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що останній погодився.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 0.22 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили у кишенях водія дві пляшки з алкоголем.

Чоловік зізнався, що протягом робочого дня вживав алкоголь.

Інспектори склали на водія відповідні адміністративні матеріали та вилучили посвідчення водія. Тепер його долю вирішуватиме суд.