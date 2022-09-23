Жителі Тернопільщини отримали майже 12 тисяч сертифікатів електронних ключів

Упродовж січня-серпня цього року жителі Тернопільщини для користування електронними сервісами отримали 11898 сертифікатів електронного цифрового підпису. Для цього вони звернулись до фахівців сектору реєстрації користувачів управління, які знаходяться у приміщенні ЦОПу Тернопільської ДПІ. Адже послуга є безкоштовною та займає декілька хвилин. Скористатися таким сервісом можуть як юридичні особи, фізичні особи – підприємці, так і громадяни.

Загалом цьогоріч фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 59571 адміністративну послугу, з них 40890 – підрозділи податкових сервісів та ДПІ. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість наданих послуг збільшилася на 5 916.

Найчастіше звертаються до податкового відомства краю, аби отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 28586 людей. Трохи менше відвідувачів забажали одержати витяги з реєстру платників єдиного податку, а це 7165 осіб. Ще 7051 візитер звернулись, аби отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, 5015 відвідувачів зареєструвалися платниками єдиного податку.