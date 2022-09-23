В Коропецькій громаді Дні жалоби через смерть Героя Ярослава Калиняка

22-25 вересня 2022 року Дні жалоби в Коропецькій територіальній громаді через трагічну загибель 48-річного місцевого жителя військовослужбовця Збройних сил України Ярослава Дмитровича Калиняка. Герой загинув в результаті авіаційного нальоту російських окупантів поблизу селища Спірне Донецької області в бою за нашу Батьківщину.

На знак вшанування пам’яті захисника у дні жалоби на території громади приспустять державні прапори України з траурною стрічкою на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних установ та організацій, навчальних закладів.

ПОДЯКА і Низький уклін до землі світлому доброму сильному герою ЯРОСЛАВУ. Великі співчуття матері, дружині, дочці за цю важку невимовну скорботу, яку їм нести, а нам з великим жалем розділяти і прикладати усі зусилля, щоб жертва загиблого Ярослава була не марна!

… Вічна память… Спокій світлій душі

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