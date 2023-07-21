У Тернополі водій збив дитину та залишив місце аварії

З множинними саднами та ушкодженнями до дитячої лікарні доправили десятирічного тернополянина. Хлопчика на нерегульованому пішохідному переході в обласному центрі збив водій автомобіля “Dacia Logan”. Після наїзду водій не залишився на місці ДТП, а поїхав далі.

У ході проведених оперативно-розшукових дій працівники поліції встановили особу водія і його місцеперебування. Чоловік стверджує, що не зупинився, бо побачив, що хлопчик став та пішов далі.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.