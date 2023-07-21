У Тернополі загинув чоловік, впавши з велосипеда
Із забоєм головного мозку до Підгаєцької лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя місцевої територіальної громади, 1960 року народження. Проте врятувати життя чоловіка лікарям не вдалося.
Про смерть пацієнта медики повідомили у відділ поліції №1 Бережан. Як з’ясувалося, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо велосипеда. Проте не впорався з керуванням і впав з нього на проїжджу частину дороги, вдарившись головою. Велосипед оглянули фахівці – він у справному стані без пошкоджень.
Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.