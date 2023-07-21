14:39 | 21.07.2023
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Новини Тернополя 

Я повинен втрутитися у цю ситуацію, – Сергій Зюбаненко про затримання поліцейськими дітей

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В.о.начальника поліції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко прокоментував дії поліції, які вчора затримали підлітків за проведення акції під міською радою.

  • У засобах масової інформації та соціальних мережах нагнітається ситуація щодо подій, пов’язаних із проведенням акції неповнолітніми під стінами міської ради, у четвер, 20 липня.
    З цього приводу хочу висловити свою думку. Насамперед, я завжди вимагаю від поліцейських діяти згідно чинного законодавства, але у кожній ситуації бувають різні обставини, які необхідно враховувати, особливо у період воєнного стану. Заголовки у деяких ЗМІ про вчорашню подію «ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ДІТЕЙ» викликають суспільний резонанс, розбурхують уяву та, звісно, формують негативне ставлення до роботи поліції.
    Наголошую, що діти були ЗАПРОШЕНІ, а не «ЗАТРИМАНІ» та «ДОСТАВЛЕНІ» до Тернопільського райуправління поліції. Мета запрошення – роз’яснити їм та їхнім батькам, які теж були присутні в клубі райуправління, порядок проведення мирних зібрань під час правового режиму воєнного стану. Усі дії зафіксовано на відео.
    Я особисто розберуся, чи взагалі було доцільно запрошувати дітей до поліції.
    Я повинен втрутитися у цю ситуацію, вивчити дії поліцейських та надати їм правову оцінку. Якщо з їхньої сторони допущено порушення, – вони будуть притягнуті до відповідальності.
    Я готовий зустрітися за горнятком чаю чи кави з дітьми, батьками, педагогічним колективом навчального закладу та обговорити з ними цю ситуацію.
    На мою думку, насамперед, ми повинні чути дітей, прислухатися до них, розмовляти з ними та реагувати на їхні вчинки та вирішувати їхні проблеми, якщо не ми, то хто!
    І найважливіше, я вимагатиму, щоб поліція Тернопільщини, під моїм керівництвом, завжди діяла в правовому полі, служила українському народові! Слава Україні!

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