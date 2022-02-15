У Тернополі вшанували воїнів-афганців

Мітинг-реквієм з нагоди 33-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану відбувся в Тернополі. На заході вшанували земляків і всіх українців, яким довелося пройти пекельну війну в Афганістані.

Урочистості відбулися в парку «Національного відродження» біля пам’ятника воїнам – афганцям. Загиблих воїнів пом’янули їхні побратими, представники громадських організацій, активісти. Реквієм відбувся з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Нагадаємо, 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

15 лютого 2022 року виповнюється 33 роки з дня завершення неоголошеної війни. Вона тривала майже 10 років і вимагала великих матеріальних і людських жертв, під час неї тисячі наших співвітчизників загинули у боях і померли від ран, контузій, травм і хвороб, пропали безвісти. Нікого з нас не можуть лишити байдужими страшні цифри: кожний четвертий із майже 600 тисяч військовослужбовців, які брали участь у бойових діях в Афганістані, – наші співвітчизники, і кожний четвертий із тих, хто не повернувся з Афганістану, – також наш співвітчизник.

За даними офіційних джерел, під час афганської війни загинули понад 15 тисяч солдатів, Україні війна обійшлася у більш ніж чотири тисячі загиблих. Зараз в Україні – понад 150 тисяч ветеранів афганської війни, з них близько восьми тисяч мають поранення, понад 6 тисяч є інвалідами.

Джерело: Т1