Біатлоніст з Тернополя Підручний здивував усіх жестом доброти на Олімпіаді у Пекіні

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний відзначився красивим вчинком на Олімпіаді-2022.

Наставник збірної України Юрай Санітра розповів про красивий вчинок Підручного. Дмитро під час гонки випадково зламав палицю німця Йоханнеса Кюна, проте одразу ж віддав йому свою, після чого сам пробіг кілька сотень метрів з однією палицею:

«Дмитро Підручний боровся з німцем на колі. Мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але жодної секунди не думав і дав йому свою. Дмитро біг потім десь 200-300 метрів з однією палицею.

Я був у німецькій команді, щоб вибачитися, але вони сказали, що це був дуже гарний жест «fair play». Вони дуже поважають Дмитра Підручного».

До слова, вчора український біатлоніст фінішував 13-м у гонці переслідування на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Джерело: sport.ua