Новини Тернополя 

Як у Тернополі запобігли катастрофі

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Минулого тижня розпочалися ремонтні роботи, зокрема демонтаж найбільш аварійної частини  Гаївського моста.  Роботи виконуються за сприятливих погодних умов, – йдеться на сайті Тернопіль житлово-комунальний.

  • Можна об‘єктивно вважати, що приступивши до ремонту моста, ми запобігли виникненню техногенної ситуації, – зазначає заступник міського голови з  питань інфраструктури Владислав Стемковський. –  Після демонтажу аварійних балок середнього прогону Гаївського моста відкрилися приховані дефекти, які не були помітні при попередніх обстеженнях. Приміром, руйнування ригеля, на який спиралися прогонні конструкції, могло відбутися будь-якої миті. На фото видно стан самих балок, які просто “сипаляться”.

У зв’язку з ремонтом, рух авто на шляхопроводі частково перекритий. Через міст дозволено курсувати виключно легковим автомобілям. З метою недопущення руху великогабаритного транспорту, тут встановили висотні обмежувачі руху.

Нагадаємо, на період ремонтних робіт, об’їзд Гаївського мосту відбуватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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