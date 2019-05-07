У Зарваниці відбувся всеукраїнський урок за Українською Хартією вільної людини

6 травня у конференц-залі Марійського духовного центру «Зарваниця» відбувся публічний урок на тему: «Бути вільною людиною», у якому взяли участь вихованки колегіуму для дівчат «Знамення». Відбувся цей захід в рамках Всеукраїнського семінару «Громадянська освіта крізь призму впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес» для методистів з виховної роботи обласних інститутів післядипломної освіти, організований Тернопільським інститутом післядипломної освіти.

Участь у семінарі взяли освітяни з понад 15 областей України. Розпочалася зустріч зі звернення заступника начальника управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та засновниці колегіуму «Знамення» п. Анни Зварич, яка розповіла учасникам про функціонування першого в Україні закладу для дівчат. Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) у вітальному слові підкреслив важливість виховання сучасної молоді на християнських цінностях.

«Бог поділився своєю Божественною свободою з людиною. Свобода – це здатність і вміння вибирати добро. Свобода можлива тільки у відповідальності», – наголосив владика Теодор.

На завершення учасники відвідали святині Марійського духовного центру та побували в унікальному комплексі копій споруд Святої землі – «Українському Єрусалимі».

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