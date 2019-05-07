Лісівники Тернопільщини перевиконали завдання весни

Станом на 26 квітня всі лісогосподарські підприємства завершили весняну посадку лісів. Про це поінформувала головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів обласного управління Надія Козацька.

Так, лісгоспами відтворено 490 гектарів лісів. Перевиконано завдання з лісовідновлення – створено 300 гектарів лісових культур, що становить 110,2% до планового завдання весни (272 га).

Крім того, лісові господарства продовжують планові завдання, відповідно до Програми розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017-2021 роки, з лісорозведення. Цьогорічний план зі створення нових лісів – 200 гектарів.

Так, навесні обсяги зі створення нових лісів на переданих органами місцевого самоврядування невгіддях та малопродуктивних і деградованих землях, виконано стовідсотково і становлять 190 гектарів.

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