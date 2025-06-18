У Тернополі затримали рецидивіста

У Тернополі оперативники поліції викрили 35-річного місцевого мешканця, який причетний до крадіжки велосипеда. Чоловік уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Про зникнення двоколісного повідомила жителька обласного центру. За її словами, велосипед був залишений на сходовій клітці в під’їзді багатоповерхового будинку.

У результаті проведених розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Крадений транспорт правоохоронці вилучили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Згідно із законом, фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліція закликає громадян не залишати велосипеди без нагляду у загальнодоступних місцях. Найкраще зберігати їх удома, у гаражах або приміщеннях, які можна надійно зачинити.