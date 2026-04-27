Шквальний вітер знеструмив десятки сіл на Тернопільщині

На Тернопільщині через сильний вітер та негоду зафіксували масштабні знеструмлення. Про це повідомили у Тернопільській обласній державній адміністрації.

Упродовж неділі, 26 квітня, через падіння дерев на дороги та лінії електропередач без електроенергії залишилися 156 населених пунктів та 25 277 побутових абонентів.

Станом на ранок 27 квітня ситуацію частково вдалося стабілізувати. Без світла залишаються 15 населених пунктів і 1638 абонентів.

Наразі аварійні бригади продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання у всіх домівках області.